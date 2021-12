Köln

"1LIVE Krone 2021": Luna gewinnt "Besten Newcomer Act"

09.12.2021, 12:13 Uhr | dpa

Die Auszeichnung "Bester Newcomer Act" im Rahmen des Musikpreises "1LIVE Krone" geht in diesem Jahr an die Hip-Hop-Künstlerin Luna. Die 19-Jährige wurde in diesem Jahr zum ersten Mal für die Auszeichnung nominiert. "Ich hatte sehr, sehr viele Songwritings die letzten Monate. Da kommen auf jeden Fall crazy Sachen", sagte die Sängerin am Donnerstag in der Radio-Sondersendung mit Blick auf zukünftige Projekte.

Auf der Video-Plattform TikTok erreichte sie mit einer Pianoversion ihres Songs "Verlierer" Bekanntheit. Gemeinsam mit Musikerin Lea, die in diesem Jahr als "Beste Künstlerin" ausgezeichnet wurde, veröffentlichte sie den Song "Küsse wie Gift", in der sie auch persönliche Erfahrungen verarbeitete. "Ich glaube ganz fest daran, dass diese Krone deine Karriere nochmal mehr nach vorne boostern und katapultieren wird", sagte Moderator Philipp Isterewic am Donnerstag.