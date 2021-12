Tödlicher Unfall in Köln

Mann fährt auf Lkw auf und stirbt – A57 gesperrt

09.12.2021, 13:46 Uhr | MaM, t-online

Autobahn 57 in Nordrhein-Westfalen (Archivbild): Der Mann starb noch am Unfallort. (Quelle: Mangold/imago images)

In Köln ist ein 44-jähriger Mann bei einem Unfall tödlich verunglückt. Er war auf der A57 mit seinem Wagen auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Die Autobahn ist derzeit gesperrt.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 57 in Köln ist ein Fahrer eines Kleintransporters tödlich verunglückt.

Wie ein Sprecher der Polizei t-online mitteilte, ist der 44-jährige Mann gegen 11.30 vor dem Rastplatz Esch auf einen Sattelschlepper aufgefahren. Dabei wurde er so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort starb. Warum der Fahrer in den Sattelschlepper hineinfuhr, ist bislang unklar.

Die A57 ist in Fahrtrichtung Neuss vollständig gesperrt. Einsatzkräfte der Spurensicherung sind vor Ort. Wie lang die Strecke gesperrt sein wird, konnte die Polizei derzeit noch nicht sagen.