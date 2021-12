Einsatz in Köln

Polizei stellt 16 Hundewelpen in Wohnung sicher

09.12.2021, 16:48 Uhr | dpa

In Köln wurden in einem Internetforum 16 Hundewelpen zum Kauf angeboten. Tierschützer machten sich ein Bild vom Gesundheitszustand der Tiere – und alarmierten die Polizei.

Die Polizei hat in einer Wohnung in Köln 16 Hundewelpen sichergestellt. Die jungen Bulldoggen seien in Internetforen zum Kauf angeboten worden, teilte die Polizei mit. Tierschützer vereinbarten daraufhin ein Kaufgespräch.

Bei dem Treffen am Dienstag waren die Welpen demnach in einem schlechten Gesundheitszustand und litten unter anderem unter Wurmbefall. Die Welpen seien auf zwei Tierheime verteilt worden. Laut Polizei gab es keine Festnahmen, ein Ermittlungsverfahren läuft aber.