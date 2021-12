Trotz Karneval-Absage

Lachende Kölnarena soll wie geplant stattfinden

15.12.2021, 16:36 Uhr | t-online, cco

Am Dienstag erteilte NRW-Ministerpräsident Wüst traditionellen Karnevalssitzungen und Partys eine Absage. Jetzt die Überraschung: Die "Lachende Kölnarena" in der Lanxess-Arena soll wie geplant stattfinden.

Trotz der offiziellen Karnevals-Absage durch NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag soll eines der größten Events im Sessionskalender wie geplant stattfinden: An 15 Terminen sollen die Karnevalisten der beliebten "Lachenden Kölnarena" beiwohnen können.

"Selbstverständlich richten wir unseren Betrieb auch zukünftig nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen aus", sagte Lanxess-Arena Chef Stefan Löcher gegenüber dem "Express". "Die aktuelle Verordnung gilt bis zum 21. Dezember. Daraus geht hervor, dass Großveranstaltungen mit bis zum 5.000 Besuchern in unserem Hause stattfinden können."

Man hoffe, dass die Zahlen in Köln bis zum Beginn der Veranstaltungsreihe am 15. Januar ausreichend gesunken seien, damit die bislang geplante Besucherzahl von 10.000 Menschen pro Veranstaltung aufrecht erhalten werden könne, so Löcher. "Aufgrund der Größe der Lanxess-Arena, der extrem leistungsstarken Lüftungsanlage sowie der durchweg positiven Erfahrungen sind wir weiterhin davon überzeugt, sichere Großveranstaltungen in Köln durchführen zu können."