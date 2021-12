Motorblock rausgerissen

Auto kommt von Fahrbahn ab – Mann eingeklemmt

26.12.2021, 08:22 Uhr | pb, t-online

Autowrack in Düren: Bei dem Unfall wurde der Peugeot völlig zerstört, der Motorblock auf die Straße geschleudert. (Quelle: Vincent Kempf)

Schwerer Unfall in Düren bei Köln: In der Nacht kam ein Pkw von einer Landstraße ab, drei Menschen wurden schwer verletzt. Der Fahrer des Wagens wurde in dem Wrack eingeklemmt.

In Düren hat es auf einer Landstraße am späten Samstagabend einen schweren Unfall gegeben, bei dem drei Menschen schwer verletzt wurden. Wie die Feuerwehr Düren berichtete, war auf der Monschauer Landstraße ein Peugeot-Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen.



Bergung in Düren: Die drei verletzten Insassen des Wagens kamen ins Krankenhaus. (Quelle: Vincent Kempf)



Der Fahrer des Wagens wurde eingeklemmt, die Feuerwehr musste den Mann unter Einsatz von schwerem Rettungsgerät aus dem Fahrzeug befreien. Wie ein Reporter vor Ort berichtete, wurde der Peugeot bei dem Unfall völlig zerstört – der Motorblock sogar aus dem Wrack geschleudert.



Die drei verletzten Insassen des Wagens kamen alle in Krankenhäuser in Düren. Die Monschauer Landstraße war bis in den frühen Morgen gesperrt.