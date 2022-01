Halbes Jahr nach dem Unfall

Mann nach Flucht vor Polizei gestorben

07.01.2022, 18:01 Uhr | t-online

Im vergangenen Jahr ist ein Mann auf der Flucht vor einer Polizeikontrolle in Bonn gestürzt und musste mit schweren Kopfverletzungen ins Krankenhaus. Jetzt ist der 21-Jährige gestorben.

Fast ein halbes Jahr nach einem Sturz auf der Flucht vor der Polizei ist ein 21-jähriger Mann in Nordrhein-Westfalen gestorben. Er starb am Donnerstag in einem Krankenhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Köln am Freitag mitteilten. Die Ermittlungen dauerten an.

Die Polizei hatte den 21-Jährigen im vergangenen Juli gemeinsam mit drei weiteren Menschen im Zusammenhang mit einem Raubdelikt in Bonn kontrollieren wollen. Daraufhin ergriff er die Flucht.



Köln/Bonn: Flüchtender stürzte in Container

Beim Versuch, über Müllcontainer auf ein Dach zu gelangen, stürzten der 21-Jährige und ein ihn verfolgender Polizeibeamter in einen offenstehenden Container. Der Beamte hatte zuvor auch Pfefferspray gegen den Flüchtenden eingesetzt. Der Mann hatte demnach eine geringe Menge Drogen dabei.

Auf der Polizeiwache verschlechterte sich der Zustand des Mannes dann zusehends. In einer Klinik wurden anschließend innere Kopfverletzungen festgestellt. Damals erklärte die Polizei, dass unklar sei, ob diese im Zusammenhang mit dem Sturz stünden.