Bewaffnete Beamte im Einsatz

Amokalarm: Polizei nimmt Schüler fest

20.01.2022, 15:59 Uhr | t-online, dpa

An einer Bonner Schule hat es einen Großeinsatz der Polizei wegen einer "Bedrohungssituation" gegeben. Ein Schüler wurde festgenommen, das Schulgebäude durchsucht.

Nach einem Einsatz an einer Schule in Bonn hat die Polizei einen Schüler festgenommen. Er sei allerdings nicht in der Schule, sondern an seiner Wohnanschrift festgenommen worden, sagte ein Sprecher am Donnerstag.



Zeitweise gingen die Ermittler von einer möglichen "Bedrohungssituation" an der Elisabeth-Selbert-Gesamtschule in Bad Godesberg aus. Die Schule wurde daraufhin durchsucht. Schüler und Lehrkräfte mussten laut Bonner "General-Anzeiger" in ihren Räumen bleiben.

SEK-Mitarbeiter in Bonn: Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort. (Quelle: Sebastian Klemm)



Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz, darunter auch ein schwer bewaffnetes Spezialeinsatzkommando (SEK). Laut dem Blatt hätten Eltern und Schüler zuvor gewarnt, dass sich im Gebäude eine Person mit einem Messer aufgehalten haben soll. Daraufhin sei Amokalarm ausgelöst worden. Am Donnerstagnachmittag konnte der Einsatz dann beendet werden.