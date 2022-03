Unfall bei Siegburg

Zwei Teenager verbrennen in Transporter

26.03.2022, 11:42 Uhr | pb, t-online

Polizeieinsatz in NRW (Symbolfoto): Bei einem Unfall in der Nähe von Siegburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. (Quelle: Justin Brosch/imago images)

Schwerer Verkehrsunfall in Nordrhein-Westfalen: Bei einem Unfall in der Nähe von Siegburg sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Sie verbrannten in den Flammen des verunglückten Transporters.

Am frühen Samstagmorgen sind bei einem Verkehrsunfall in der Nähe vor Siegburg zwei junge Menschen in einem Auto verbrannt. Eine weitere Person konnte sich aus dem Autowrack retten, sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Zunächst hatte der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtet.

Wie ein Mitarbeiter der örtlichen Polizei t-online am frühen Morgen bestätigt hatte, war auf der Wahnbachtalstraße in Richtung Siegburg ein Transporter in offenbar hoher Geschwindigkeit zunächst von der Fahrbahn abgekommen – und dann in einen Baum gerast. Daraufhin geriet das Fahrzeug in Brand.

Zwei der Insassen konnten sich von ihren Vordersitzen nicht mehr befreien und verbrannten in dem Wrack. Der Nachrichtenagentur dpa sagte am Vormittag ein Sprecher, dass die beiden Verstorbenen 2005 geboren seien – also zum Zeitpunkt des Unfalls noch Teenager waren.

Unfall bei Siegburg: Transporter geht in Flammen auf

Laut "Kölner Stadt-Anzeiger" sei die Wucht des Aufpralls wohl so stark gewesen, dass die Beifahrerseite vollständig eingedrückt wurde und der Motor aus dem Motorraum gerissen worden sei.

Eine dritte Person, so der Beamte zu t-online weiter, habe sich noch auf die Straße retten können. Laut "Express" sollen Zeugen des Crashs dem jungen Mann bei seiner Flucht aus dem brennenden Fahrzeug geholfen haben. Er befindet sich nun verletzt im Krankenhaus, soll jedoch außer Lebensgefahr sein.



Gegenüber dpa sagte ein Sprecher, dass man den jungen Mann noch nicht habe vernehmen können. Hinweise auf eine Fremdeinwirkung für die Unfallursache gebe es derzeit nicht.

Feuerwehren aus Siegburg und Kaldauen löschten am frühen Morgen das völlig ausgebrannte Fahrzeug, ein Notfallseelsorger war ebenfalls vor Ort. Unterstützung kam auch aus Köln: Ein Team der dortigen Verkehrsunfalluntersuchung rückte an, um die Unfallaufnahme zu übernehmen. Die Wahnbachtalstraße war am Morgen zwischenzeitlich in beide Richtungen voll gesperrt.