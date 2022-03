Bombenfund in Bayenthal

Kranke und gehbehinderte Anwohner werden evakuiert

31.03.2022, 16:58 Uhr | dpa, t-online, cco

Nach dem Fund einer Weltkriegsbombe müssen Tausende Anwohner ihre Häuser verlassen. Darunter auch Kranke und gehbehinderte Personen – 55 wurden bereits evakuiert.

Wegen einer Bombenentschärfung müssen heute 7.400 Anwohnende und Beschäftigte ihre Wohnungen und Büros im Kölner Stadtteil Bayenthal verlassen. Vier Schulen und drei Kitas bleiben geschlossen.



Ein zweiter Klingeldurchgang durch Mitarbeitende des Ordnungsamts wurde mittlerweile begonnen. Derweil läuft der Evakuierungstransport von kranken und gehbehinderten Personen aus dem Gefahrenbereich.

Um die Evakuierung eines anliegenden Krankenhauses zu verhindern, werde der Blindgänger zunächst in Containern "eingehaust" und diese mit 170 Tonnen Sand in sogenannten Bigpacks stabilisiert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dies solle anliegende Gebäude schützen, sollte der Sprengkörper bei der Entschärfung explodieren.

Starke Verkehrsbehinderung im Gefahrenradius

Im Bereich Bonner Straße Höhe Hausnummer 360 und am Lidl-Parkplatz kurz vor der Brühler Straße wurden Straßensperren eingerichtet. Ebenfalls betroffen sind Hebbelstraße, Mathiaskirchplatz, Tacitusstraße, Cäsarstraße, Hölderlin-/Bernhardstraße, Bayenthalgürtel/Schillerstraße, Brohler Straße, Mertener Straße, Raderberggürtel, Annastraße und Stahleckstraße.

Auch zahlreiche Buslinien der KVB, die üblicherweise im Evakuierungsradius verkehren, wurden umgeleitet. Betroffen sind die Buslinien 130, 132, 133 und 134.

​ Der geänderte Gefahrenbereich um die Fundstelle: Der erste Klingeldurchgang ist beendet, insgesamt werden 7.400 Anwohner evakuiert. (Quelle: Stadt Köln)

Bombenfund direkt an Hauptverkehrsader

Der 500 Kilogramm schwere Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg sei am Mittwochnachmittag bei Bauarbeiten gefunden worden, teilte die Stadt mit. Es handelt sich nach Angaben der Stadt um eine britische Fünf-Zentner-Bombe mit Heckaufschlagzünder.

Für die Entschärfung im Bereich Bonner Straße/Annastraße müssen rund 7.400 Anlieger seit 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen. Dann beginnen die Einsatzkräfte mit Klingelrundgängen in dem betroffenen Gebiet. Wegen etwaiger Sperrungen sind zudem Verkehrsbehinderungen möglich.

Bayenthal: Schulen und Kitas bleiben geschlossen



Für die Betroffenen ist eine Sporthalle am Südstadion, Klaus-Ulonska-Weg, Zugang über Vorgebirgstraße/Vorgebirgsglacisweg, 50969 Köln zum Aufenthalt eingerichtet worden.

Von den Schul- und Kita-Schließungen betroffen sind das Erzbischöfliche Irmgardis-Gymnasium, die Maria-Sibylla-Merian-Schule, die Franziskus-Schule, die Katholische Grundschule Annastraße, die Kindertagesbetreuungen am Mathiaskirchplatz, die Kita Rheinsteinstraße und die Kindertagespflege Nimmerland.

Corona-Infizierte müssen gesondert transportiert werden

Man sei gut vorbereitet, sagte ein Sprecher der Stadt Köln. "Unkompliziert ist das trotzdem nicht", sagte er in Hinblick darauf, dass so viele Menschen evakuiert werden müssten und die Bombe sich an einer Hauptstraße Kölns befinde. Außerdem müssten an Corona Erkrankte und Quarantänepflichtige gesondert transportiert und in einer isolierten Anlaufstelle untergebracht werden.

Die Stadt wies darauf hin, beim Verlassen der Wohnung unbedingt einen Ausweis und bei Bedarf Medikamente mitzunehmen und sich auf eine längere Abwesenheit bis möglicherweise zum frühen Abend einzustellen. Wegen etwaiger Sperrungen sind zudem Verkehrsbehinderungen möglich.