Rettungshubschrauber im Einsatz

Motorradfahrer nach Crash unter Auto eingeklemmt – schwer verletzt

03.04.2022, 17:28 Uhr | t-online, cco

Weil er ein Stoppschild ignorierte, kollidierte ein Pkw in Alfter bei Köln mit einem Motorrad. Der Fahrer wurde bei der Kollision unter dem Auto eingeklemmt – und schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr in Alfter nahe Köln gekommen: An der Kreuzung Staffelsgasse / Alfterer Straße prallten ein VW Golf und ein Motorrad aufeinander. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt, berichtet ein Reporter vor Ort.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Pkw-Fahrer das an der Kreuzung geltende Stoppschild ignoriert. In der Folge war der links herannahende Motorradfahrer seitlich mit dem Auto kollidiert.

Alfter bei Köln: Schwerverletzter mit Hubschrauber abtransportiert

Der Motorradfahrer wurde beim Zusammenprall unter dem Pkw eingeklemmt. Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst versorgten den Schwerverletzten noch vor Ort. Anschließend wurde dieser mit einem Rettungshubschrauber aus Köln in ein Krankenhaus verbracht.



Die zuständige Polizeiinspektion 2 der Bonner Polizei war für eine Stellungnahme am Sonntagnachmittag nicht erreichbar.