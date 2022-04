Nach Rücktritt als Umweltministerin

Heinen-Esser will auf Sitz im neuen Landtag verzichten

11.04.2022, 18:38 Uhr | AFP, ads

Die zurückgetretene NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser will im nächsten Düsseldorfer Landtag auf ihr Mandat verzichten. Damit wolle sie auch in Köln Verantwortung übernehmen.

Nordrhein-Westfalens ehemalige Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) will im Fall einer Wahl in den nächsten Landtag in Düsseldorf diese nicht annehmen. Das teilte Heinen-Esser der Kölner CDU und dem Landesverband ihrer Partei laut einem der Nachrichtenagentur AFP vorliegenden Schreiben am Montag mit.

Nach heftiger Kritik im Zusammenhang mit ihrer umstrittenen Mallorca-Reise nach der Flutkatastrophe hatte sie am Donnerstagabend ihren Rücktritt als Ministerin bekanntgegeben.

Wahlkreis Köln: Heinen-Esser kann Kandidatur nicht zurückziehen

"Selbstverständlich werde ich in Köln, genauso wie ich es in Düsseldorf getan habe, Verantwortung übernehmen", hieß es in dem Schreiben mit Blick auf Heinen-Essers Wahlkreis in Köln. Damit folgt sie den Forderungen von Teilen ihrer eigenen Partei.



Auf der CDU-Landesliste zur Landtagswahl am 15. Mai steht sie auf dem sechsten Platz. Rechtlich ist es nicht mehr möglich, ihre Kandidatur zurückzuziehen.