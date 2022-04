Polizei veröffentlicht Foto

Unbekannte klauen 100.000-Euro-Oldtimer

13.04.2022, 16:47 Uhr | pb, t-online

Haben Sie diesen eleganten Wagen gesehen? In Lindenthal haben Unbekannte den hochpreisigen Oldtimer geklaut. Nun sucht die Polizei nach den Dieben – und zeigt auch ein Fotos des Daimler-Benz-Cabrios.

In Köln-Lindenthal haben Unbekannte ein über 50 Jahre altes Cabrio geklaut – mit einem offenbar hohen Wert. Rund 100.000 Euro soll der Daimler-Benz Cabrio 280 SE wert sein, der aus einer Tiefgarage auf der Decksteiner Straße entwendet worden war.

Der Besitzer hatte den Diebstahl am Dienstagabend bemerkt, als Tatzeitraum kämen jedoch die letzten drei Wochen in Betracht, wie die Polizei in einer Pressemitteilung am Mittwoch erklärte. Umgerechnet wird jeden Tag im Kölner Stadtgebiet ein Auto geklaut – im vergangenen Jahr wurden 399 Autos ihren Besitzern entwendet, berichtete die Polizei Köln in ihrer Kriminalitätsstatistik 2021.



Diebstahl in Köln: Zahlen gehen insgesamt zurück



Die Fälle von Diebstahl sind laut Statistik der Ermittler in Köln seit Jahren rückläufig: Zu 41.949 Fällen von Diebstahl kam es im vergangenen Jahr, die Aufklärungsquote lag dabei – wie auch bei den Autodiebstahl – bei rund 25 Prozent.



Doch nicht nach jedem gestohlenen Auto wird auch mithilfe der Öffentlichkeit gesucht; Grund für die jetzige Suche der Beamten ist wohl der hohe Wert des nun vermissten Oldtimers. Insgesamt ist der Pkw-Diebstahl in der Domstadt rückläufig: 2012 und 2013 wurden im Jahr in Köln noch mehr als 600 Autos gestohlen. Dem rechtmäßigen Besitzer des nun entwendeten Oldtimers wird das jedoch kaum helfen.

Aber wohl doch die Hilfe von Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder auch dem Verbleib des Oldtimers geben können. Diese werden von den Ermittlern gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kommissariats 74 zu melden.