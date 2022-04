Mehrere Verletzte in Leverkusen

Auto rast in Menschengruppe – Täter flüchtet

23.04.2022, 17:40 Uhr | t-online

Im Leverkusener Stadtteil Steinbüchel ist ein Auto in eine Menschengruppe gerast – mehrere Personen wurden verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

In Leverkusen-Steinbüchel kam es am Samstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Wie die Polizei mitteilt, sei ein Auto in eine Gruppe von mehreren Menschen an der Kreuzung Steinbücheler Straße und Von-Knoeringen-Straße gefahren. Der mutmaßliche Täter war einem Reporter vor Ort zufolge nach dem Aufprall zunächst geflohen, konnte allerdings gefasst werden.

Die Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar. Die Polizei ist vor Ort im Einsatz. Der Bereich ist gesperrt.