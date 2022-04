Kölner Karneval

Festkomitee gibt Sessionsmotto von 2023 bekannt

29.04.2022, 12:53 Uhr | t-online, mec

Vorfreude ist manchmal die schönste Freude: Kurz nach Ende der Karnevalssession 2022 war das Festkomitee offenbar nicht untätig. Denn am Freitag wurde bekannt, wie das Motto für die kommende Session lauten wird.

"200 Jahre Kölner Karneval: Ov krüzz oder quer" – so lautet das Motto für die Jubiläumssession des kölschen Fastelovends. Das hat das Festkomitee Kölner Karneval am Freitag bekannt gegeben.



Das Motto ist gut durchdacht, so das Festkomitee: "Dahinter verbirgt sich eine Bedeutung mit historischem Bezug – und die passt besonders gut zu den Höhen und Tiefen in den 200 Jahren des organisierten Karnevals."



"Im Lied von Emil Jülich von 1905 heiße es nämlich: "Ov krüzz oder quer, ov Knäch oder Hähr – mer looße nit un looße nit vum Fasteleer!" – "Wie es also auch kommen mag, die Kölner lassen nicht von ihrem Fastelovend”, erklärt Christoph Kuckelkorn, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, das 1823 gegründet wurde. 2022 war wieder Karneval unter Auflagen gefeiert worden, nachdem die vorherige Session inmitten der Pandemie nahezu ausgefallen war.

Köln: Motto soll an Kraft des Karnevals erinnern

"Das Sessionsmotto im Jubiläumsjahr erinnert an diese unglaublich Kraft des Karnevals: Selbst in Kriegszeiten, in extremen Wirtschaftskrisen und zuletzt während der Corona-Pandemie – der Karneval ist für die Kölnerinnen und Kölner eine Konstante, er ist eine Stütze in schwierigen Zeiten, eine Auszeit von den Problemen des Alltags. Diesem Phänomen, das einmal im Jahr eine ganze Stadt und eine ganze Region erfasst, widmen wir unser Jubiläum", sagt Kuckelkorn.

Schon jetzt würden für das Jubiläumsjahr besondere Aktionen feststehen, heißt es vom Festkomitee: "Von der Karnevalssonderausstellung im Gürzenich bis zum Stickeralbum für die Pänz." Auch andere Kölner Kultureinrichtungen beteiligen sich an den Jubiläumsfeiern mit eigenen Veranstaltungen.



Eine große Neuerung

Höhepunkt in der Session 2023 soll der Rosenmontagszug sein – erstmals in seiner 200-jährigen Geschichte auf beiden Rheinseiten. "In zwei Jahrhunderten hat sich der Rosenmontagszug vom kleinen Festumzug auf dem Neumarkt zum Spektakel für Hunderttausende von Zuschauern entwickelt", sagt Zugleiter Holger Kirsch. "Nun machen wir zum Jubiläum den nächsten Schritt: Wir gehen über die Deutzer Brücke und haben das Altstadt-Panorama und den Dom vor Augen. Das wird ein ganz besonderer Augenschmaus in einem ganz besonderen Jahr."