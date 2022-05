Gerade war noch Cem ├ľzdemir in K├Âln am Mahnmal zum Genozid an den Armeniern. Jetzt ist es wieder weg. Abgebaut von der Stadt, weil es angeblich den Verkehr st├Ârt. ├ľzdemir ist emp├Ârt ÔÇô und fand deutliche Worte.

Seit Jahren ist es ein st├Ąndiges Hin und Her. 2018 wurde das Mahnmal zum Gedenken an den V├Âlkermord an den Armeniern erstmals in K├Âln aufgestellt, an der linksrheinischen Seite der Hohenzollernbr├╝cke, gegen├╝ber des Reiterstandbilds von Kaiser Wilhelm II.