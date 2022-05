Die letzten Monate und Jahre haben ihre Spuren hinterlassen

Wer kennt sie nicht, die Eigenarten von Familien-WhatsApp-Gruppen oder die Sonderbarkeiten der Internetanf├Ąnge? Immer wieder zielt Mockridge auf die eigene Generation ab und zwischenzeitlich wirkt es, als wolle er in der Zeit zur├╝ckreisen. "A Way Back to Luckyland"? Wohl eher "A Way Back to the 90s".