In einer Unterkunft f├╝r ukrainische Gefl├╝chtete in K├Âln war ein totes Baby gefunden worden. M├Âglicherweise hatte der S├Ąugling mehrere Tage dort gelegen.

Grausamer Fund in K├Âln-Deutz: Reinigungspersonal hat am Montagmorgen in einer Fl├╝chtlingsunterkunft einen toten S├Ąugling gefunden. Das teilten Staatsanwaltschaft und Polizei K├Âln mit.