Toter Neugeborener in Kölner Flüchtlingsunterkunft entdeckt

In einer K├Âlner Fl├╝chtlingsunterkunft ist ein totes Baby entdeckt worden. Das Reinigungspersonal habe den Neugeborenen am Montagmorgen in einer Toilettenkabine der Unterkunft f├╝r ukrainische Gefl├╝chtete auf dem Gel├Ąnde der K├Âlnmesse tot gefunden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei K├Âln am Abend mit.