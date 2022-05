Wo das Kölsch noch unter zwei Euro kostet

Marco Stadie leitet seit ├╝ber zehn Jahren das Kattwinkel an der Eigelsteintorburg: Seit Karneval hat er seine K├Âlschpreise schon um zehn Cent erh├Âht. (Quelle: Tim Hildebrandt)

Die Preissteigerungen selbst sind schnell erkl├Ąrt. H├Âhere Produktionskosten der Brauereien m├╝nden in h├Âhere K├Âlsch-Preise pro abgenommenem Hektoliter. Die Zwischenh├Ąndler sowie die Bierverleger legen ihre Mehrausgaben ÔÇô wie beispielsweise steigende Spritkosten ÔÇô ebenso nach unten um.

Und jede Ebene will profitabel bleiben. Lieferketten m├╝ssen finanziert werden, die Kosten werden durchgereicht.

Steigender Mindestlohn macht sich bemerkbar

Obendrauf dr├╝ckt zudem, neben aus dem Ruder laufenden Miet- und Nebenkosten, der sich sukzessiv steigernde Mindestlohn. Zwar sind sich alle Gastwirte einig, dass die Mindestlohnerh├Âhung grunds├Ątzlich eine gute Sache sei. Trotzdem muss er erst einmal bezahlt und erwirtschaftet werden.

Im Brauhaus St├╝sser an der Neusser Stra├če herrscht k├Âlsche Sturheit vor: Ein K├Âlsch? 1,70 Euro. (Quelle: Tim Hildebrandt)

Pragmatisch sieht das Ganze Lars Elias, der seit drei Jahren in der Sch├Ąnke Alt Neppes an der Neusser Stra├če ausschenkt: "Manchmal gehtÔÇÖs halt einfach ├╝ber die Quantit├Ąt", sagt er, "dann verkaufen wir halt mehr." K├Âlsche Sturheit nennt man das in Fachkreisen, der Hintergrund ist allerdings ebenso pragmatisch wie die Aussage an sich. "Die Leute wollen einfach wieder raus, das merkt man schon."

Im Alt Neppes wird man noch vom FC-Wappen begr├╝├čt, hier kostet ein K├Âlsch 1,70 Euro. Eine Preiserh├Âhung sei seines Wissens nicht geplant, so der Wirt. "Da musste aber den Chef fragen, da bin ich raus."

Kontinuit├Ąt als Grundlage

Apropos Chef. Hans Peter Pertz, auch Pepe genannt, leitet nun schon im sechsten Jahr das Brauhaus St├╝sser an der Neusser Stra├če zwischen Ebertplatz und Agneskirche. Und der Gastwirt hat seine ganz eigene Meinung zum Thema Preiserh├Âhungen: "Schau mal, wenn ein Brauhausbesuch zum Luxusgut verkommt, dann haben wir ganz andere Probleme."

Der K├Âlsch-Preis in seiner Wirtschaft liegt derzeit bei stabilen 1,70 Euro ÔÇô und Pepe hat auch nicht die Absicht, daran etwas zu ├Ąndern. "Ich bin ja nicht nur Wirt, sondern auch selber Gast", sagt er, "ich kann doch nicht bei jeder Krise die Preise ├╝berdenken." Die G├Ąste br├Ąuchten Kontinuit├Ąt, auch wenn sie Verst├Ąndnis aufgrund der aktuellen Situation zeigen w├╝rden. "Aber solange es machbar ist, versuchen wir, einen vern├╝nftigen Preis zu halten."

Weit entfernt von Altstadt-Preisen jenseits der zwei Euro

Dass diese Gelassenheit nicht ├╝berall vorherrscht, zeigt sich besonders bei der Gastst├Ątte am Markt direkt am Wilhelmsplatz in Nippes. Hier gibtÔÇÖs das K├Âlsch f├╝r sagenumwobene 1,50 Euro, das allerdings aus gutem Grund. Ali ├ľzen, Betriebsinhaber seit 2017, will einfach keine Kunden verlieren. "Wenn ich jetzt die Preise um zehn oder 20 Cent erh├Âhe, wird weniger getrunken oder die G├Ąste kommen gar nicht", bef├╝rchtet er.