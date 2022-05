In K├Âln besch├Ąftigt eine brutale Vergewaltigung aus dem vergangenen Jahr die 13. Gro├če Strafkammer am K├Âlner Landgericht. Am Morgen des 31. Juli 2021 kurz vor 5.30 Uhr fuhr eine junge Frau vom Hansaring zum Friesenplatz, von wo aus sie noch eine Strecke zu Fu├č gehen musste. Schon in der Bahn habe sich ein Fremder zu ihr gesetzt und sie bedr├Ąngt, schilderte die Oberstaatsanw├Ąltin am K├Âlner Landgericht in ihrer Anklage.