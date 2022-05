Drach-Prozess: Aussage von angeschossenem Geldboten erwartet

Der Prozess gegen Reemtsma-Entf├╝hrer Thomas Drach vor dem K├Âlner Landgericht soll am Donnerstag (10.00 Uhr) mit der Aussage eines angeschossenen Geldboten fortgesetzt werden. Der Mann war bei einem Drach zur Last gelegten Raub├╝berfall auf einen Geldtransporter am Flughafen K├Âln/Bonn im M├Ąrz 2019 verletzt worden. Der Mann erlitt laut Gutachten einen Durchschuss beider Oberschenkel. Der Schuss wurde mutma├člich aus einer Kalaschnikow aus n├Ąchster N├Ąhe abgefeuert.