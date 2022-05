Die Ermittlungen gegen die Mutter eines Anfang Februar tot gefundenen Säuglings in Köln sollen eingestellt werden. Gegen die 37-Jährige bestehe kein dringender Tatverdacht mehr wegen Totschlags durch Unterlassen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Die Beschuldigte sei aus dem psychiatrischen Krankenhaus entlassen worden, in dem sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft vorläufig untergebracht war.

Köln: Totes Baby in Toilettenkabine entdeckt

Unterdessen sucht die Polizei weiter nach der unbekannten Mutter eines Neugeborenen, dessen Leiche am Montag in einer Unterkunft f√ľr ukrainische Gefl√ľchtete auf dem K√∂lner Messegel√§nde gefunden worden war. Reinigungskr√§fte hatten das tote Baby in einer Toilettenkabine entdeckt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war es dort hinter einer Deckenplatte versteckt, so dass es erst nach mehreren Tagen gefunden wurde.