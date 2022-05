In Köln-Ostheim ist ein junger Mann bei einem Streit erstochen worden. Die Fahndung der Polizei nach den Tätern in der Nacht scheiterte. Die Mordkommission sucht nun Zeugen.

Ein 22-Jähriger ist am frühen Mittwochabend in Köln erstochen worden. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei Köln bekannt gaben, hatten mehrere Männer in der Gernsheimer Straße gestritten, als jemand in den Oberkörper des jungen Mannes stach.