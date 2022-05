Motorradpolizistin verunglückt auf dem Weg zu einem Einsatz

Eine Motorradpolizistin ist in K├Âln auf dem Weg zu einem Einsatz schwer verungl├╝ckt. Die 33-J├Ąhrige sei am Montagnachmittag mit "Sonder- und Wegerechten" unterwegs gewesen, als es beim Abbiegen zu einem Zusammensto├č mit einem Auto gekommen sei, teilte die Polizei mit. Aufgrund der Schwere der Verletzungen h├Ątten Rettungskr├Ąfte die Frau mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Auch der 58 Jahre alte Autofahrer sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen.