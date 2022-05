Nummerierte Schildkröten in Köln ausgesetzt

16 kleine Landschildkr├Âten sind in einem Karton in K├Âln ausgesetzt worden. Eine Passantin habe die Tiere im Stadtteil Porz gefunden, teilte das Tierheim K├Âln-Dellbr├╝ck am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite mit. Die Schildkr├Âten seien mit wei├čer Farbe auf ihren Panzern nummeriert worden. Ob die Tiere von ihrem Z├╝chter ausgesetzt oder gestohlen und dann in dem Karton zur├╝ckgelassen wurden, sei unklar.