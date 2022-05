1. FC K├Âln: Ein gro├čes St├╝ck Arbeit"

"Es gibt leichtere Pokalaufgaben als einen Zweitligisten in der ersten Runde, aber dass es dann noch der SSV Jahn geworden ist, ist eine dieser Geschichten, die nur der Fu├čball schreibt", sagte Keller am Sonntagabend. Pers├Ânlich freue er sich auf ein Wiedersehen mit den alten Weggef├Ąhrten.

Der August gibt die Richtung vor

Noch ist dieses Spiel zwei Monate entfernt. Doch das Los pr├Ągt schon jetzt den Blick auf die ersten Wochen der kommenden Saison 2022/23. Das Duell in Regensburg wird das erste K├Âlner Pflichtspiel der Spielzeit sein ÔÇô nach vier Wochen Vorbereitung, w├Ąhrend der SSV dann schon zwei Zweitliga-Spieltage absolviert haben wird. Schon andere Bundesligisten sind in Erstrunden-Duellen ├╝ber Zweitligisten gestolpert, weil diese bereits ihren Rhythmus gefunden hatten.

Diese finden am 18. und 25. August statt, nach dem zweiten und dritten Bundesliga-Spieltag. Somit werden die Gei├čb├Âcke schon in den ersten vier Wochen der Saison die Grundlage legen f├╝r die darauf folgenden Monate.

Richtungsweisender Saisonstart

Gelingt der Einzug in die zweite DFB-Pokal-Runde, was auch finanziell f├╝r die Gei├čb├Âcke von gr├Â├čter Wichtigkeit w├Ąre? Gelingt der Start in die Bundesliga ├Ąhnlich erfolgreich wie in der vergangenen Saison, als man sich im DFB-Pokal nur dank eines Sieges im Elfmeterschie├čen in Jena schadlos gehalten und dann sechs Punkte aus den ersten drei Spielen geholt hatte?

Und vor allem: Gelingt der Einzug in die Gruppenphase der Conference League, was dem FC mindestens drei Millionen Euro sowie mindestens sechs emotionale Spiele auf europ├Ąischer B├╝hne garantieren w├╝rde?

Baumgart hat mit dem FC Gro├čes vor

Doch Steffen Baumgart hat Gro├čes vor mit dem FC: Im Pokal will der 50-J├Ąhrige ins Finale, in der Liga will der FC-Coach die starke letzte Saison best├Ątigen ÔÇô und in Europa? Dort will Baumgart die Gruppenphase erreichen und anschlie├čend schauen, was geht.