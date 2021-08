Leipzig

RB-Trainer begeistert: "Messen uns wirklich mit den Besten"

27.08.2021, 14:31 Uhr | dpa

Mit Begeisterung hat Trainer Jesse Marsch von Fußball-Bundesligist RB Leipzig auf die Auslosung zur Champions-League-Gruppenphase reagiert. "Ich will immer gegen die Besten spielen und nun messen wir uns wirklich mit den Besten", sagte Marsch am Freitag vor dem Bundesliga-Spiel beim VfL Wolfsburg am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN). "Ich freue mich mit der Mannschaft. Champions League sollte nie einfach sein. Jetzt haben wir Messi hier und vielleicht auch Cristiano Ronaldo. Wir werden bereit sein", sagte Marsch. RB spielt in der Gruppe A gegen Manchester City, Paris Saint-Germain und den FC Brügge.

Zu große Euphorie angesichts der Auslosung und der anstehenden Länderspielreisen zahlreicher Spieler wollte Marsch vor dem Wolfsburg-Spiel nicht zulassen. "Wir haben viel Respekt vor dem Gegner. Sie sind Tabellenerster, das sagt vieles", sagte Marsch. Er muss weiterhin auf Benjamin Henrichs und Angelino verzichten, auch Marcel Halstenberg steht noch nicht zu Verfügung.

Dagegen ist der nach EM und Olympia sowie dem anschließenden Urlaub zurückgekehrte Spanier Dani Olmo ein Kandidat für die Startelf, ebenso Yussuf Poulsen. "Bei unserem großen, starken Kader ist es für uns Trainer eine große Herausforderung zu entscheiden, wer, wo und wann spielt. Aber alle sind bereit", sagte Marsch.