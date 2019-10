LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Schwarz-Weiss Erfurt holt einen Satz gegen SSC Palmberg Schwerin

24.10.2019, 09:07 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob Rot-Weiß, 1. FFV, Black Dragons, Schwarz-Weiß oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Erfurt.

Die Volleyball-Mannschaft vom Schwarz-Weiss Erfurt hat beim gestrigen Spiel gegen den SSC Palmberg Schwerin leider nicht gewinnen können. Trotzdem haben die Spielerinnen einen Satz für sich entscheiden können. 3:1 lautet der Endpunktestand.

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus Erfurt. Auch heute gibt es wieder die aktuellsten News rund um Fußball und Co.

So lief der Sport-Mittwoch:



17.58 Uhr: Das war's für heute!



Wir wünschen einen schönen Abend und freuen uns, Sie morgen wieder mit den aktuellsten Sport-News zu versorgen. Bis dahin!

15.35 Uhr: Spielerin vom Thüringer HC Verdacht auf Kreuzbandriss



Am kommenden Freitag spielt die C-Jugend vom Thüringer HC gegen die Mannschaft aus Saalfeld. Eine der Spielerinnen wird jedoch nicht mitspielen können. Die 14-jährige Vanessa verletzte sich am Montag beim Training. Für sie heißt es jetzt Daumen drücken, das sich der Verdacht der Ärzte auf Kreuzbandriss nicht bestätigt!

13.55 Uhr: TecArt Black Dragons-Kapitän zum Fehlstart in dieser Saison

"Die Liga ist in dieser Saison deutlich stärker geworden. Es gibt für keine Mannschaft mehr einen leichten Gegner – entsprechend konzentriert kommen die anderen Teams auch zu uns nach Erfurt. Da reicht es schon, wenn fünf Leute in einer Situation das Richtige machen und einer nicht, um knallhart bestraft zu werden." Das sagt Kapitän Felix Schümann im Interview zur "Thüringer Allgemeine". Mehr dazu hier.

10.55 Uhr: Schwarz-Weiß Erfurt trifft auf SSC Palmberg Schwerin

Am Mittwoch treffen die Volleyball-Damen des Schwarz-Weiß Erfurt auf SSC Palmberg Schwerin und somit dem Rekordmeister. Die Volleyballerinnen stellen sich damit einer riesigen Herausforderung, die nahezu unlösbar scheint. Wir sind gespannt, was passiert. Um 19 Uhr geht es los.

8.40 Uhr: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen gegen Rot-Weiß Erfurt ein



Die Staatsanwaltschaft Erfurt hat die Ermittlungen im Zuge des Insolvenzverfahrens beim Fußball-Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt nach fast einem Jahr eingestellt. Das bestätigte ein Sprecher der Behörde, die wegen des Verdachts des Bankrotts tätig wurde.



8.22 Uhr: Guten Morgen!

Herzlich willkommen zurück in unserem Sport-Live-Blog aus Erfurt. Auch heute gibt es wieder die aktuellsten News rund um Fußball und Co.

So lief der Sport-Dienstag:

18.02 Uhr: Auf Wiedersehen! Bis morgen.

So, das war es für heute von uns. Wir verabschieden uns fürs Erste von Ihnen und wünschen einen angenehmen Abend. Morgen sehen wir uns hoffentlich hier wieder!

16.42 Uhr: Union Erfurt gewinnen gegen SV BW 52 Erfurt II

Die zweiten Männer von FC Union Erfurt haben das Spiel gegen den SV BW 52 Erfurt II für sich entschieden und konnten, anders als die erste Mannschaft, einen Sieg einfahren. Mit einem 2:1 wurde das Spiel abgepfiffen. Somit konnte Union sich nun ins Tabellenmittelfeld absetzen. Nach einer Führung seitens Union sah es jedoch erst nicht aus. Verpatzte Chancen, ellenlange Passkombinationen von BW 52 und doch konnten die Unioner sich durchsetzen.

15.17 Uhr: Initiative "Rot-Weißes Heimspiel" – Erstklässler bekommen Warnwesten

Als Startschuss der Initiative "Rot-Weißes Heimspiel" wurden den Erstklässlern der Otto-Lilienthal-Schule in Erfurt Warnwesten ausgehändigt. Mehr Infos werden in Kürze dazu bekanntgegeben.

Übergabe von Warnwesten an die Erstklässler der Erfurter Gemeinschaftsschule "Otto Lilienthal" als Startschuss der Initative "Rot-Weißes Heimspiel". Mehr Infos dazu in Kürze. pic.twitter.com/4aKOYTQDq6 — FC Rot-Weiß Erfurt (@ROTWEISSERFURT) October 22, 2019

13.08 Uhr: Dritte Qualifikationsrunde von EHF European Cup ausgelost



Die Spiele der dritten Runde vom EHF European Cup wurden ausgelost. Fest steht nun, dass der Thüringer HC auf den russischen Vertreter H.C. Astrakhanochka trifft. Zuerst muss der THC auswärts in Russland spielen, und zwar am 9./10. November. Eine Woche später findet das Rückspiel in Nordhausen

10.15 Uhr: Freie Plätze beim Unisport Erfurt



Im Hochschulsportprogramm der Universität Erfurt gibt es noch freie Plätze. Das wurde auf Instagram verkündet. Wer Lust hat, kann sich also noch anmelden.



8.43 Uhr: FC Union Erfurt spielt 2:2 gegen SG SV BW 52 Erfurt



Es sollte DAS Stadtduell überhaupt werden, doch Leistung gab es wenig. Vor allem nach der Halbzeit ging es bergab. Ein Elfmeter führte dazu, dass die Unioner erneut ins Hintertreffen gerieten. Doch dann wurde Reimann eingewechselt, der in der 84. Minute für den Ausgleich sorgte. Am kommenden Sonntag empfängt der FC Union Erfurt dann die Sport-Freunde Marbach.

Dienstag, 8.04 Uhr: Herzlich willkommen zurück!



Herzlich willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Erfurt. Hier informieren wir Sie auch in heute wieder über alles, was im Lokalsport in und um Erfurt wichtig ist.

Das war der Sport-Montag:



18.02 Uhr: Auf Wiedersehen! Bis morgen.



So, das war es für heute von uns. Wir verabschieden uns fürs Erste von Ihnen und wünschen einen angenehmen Abend. Morgen sehen wir uns hoffentlich hier wieder! Sport frei!

16.56 Uhr: FC Rot-Weiß Erfurt bereitet sich auf Auswärtsspiel gegen Fürstenwalde vor



Am Samstag stehen die Erfurter wieder auf dem Platz. Das Auswärtsspiel gegen FSV Unio Fürstenwalde steht an, und somit der 13. Spieltag. Anstoß ist um 13.30 Uhr in der Bonava Arena. Das Team des FC RWE bereitet sich bereits vor.

16.09 Uhr: Eine Wochenende voller Niederlagen für TecArt Black Dragons Erfurt



Für die Erfurter lief es am vergangenen Wochenende alles andere als gut. Bereits am Freitag kassierten die Black Dragons in Hannover eine Niederlage. Die Hannover Indians haben das Spiel mit einem 5:2 für sich entschieden. Und auch am Sonntag endete die Partie nicht gut für Erfurt. Das Heimspiel gegen den ESC Moskitos Essen endete mit einem 5:1. Am Freitag dürfen die TecArt Black Dragons dann nochmal ran. Und zwar gegen Crocodiles Hamburg. Ob es dann besser laufen wird?

13.07 Uhr: Happy Birthday, Marc Brasnic!



Nach dem 3:0 gegen Bischofswerda, bei dem Marc Brasnic vom FC Rot-Weiß Erfurt gleich zwei Treffer versenkte, gibt es heute einen weiteren Grund zu feiern. Der Doppelschlag-Kicker Marc Brasnic hat Geburtstag und feiert heute seinen 23. Geburtstag. Wir wünschen nur das Beste und einen sportlichen Ehrentag.

Lass dich umarmen, Marc. Danke für den Doppelpack vom Freitag und alles erdenklich Gute für das neue Lebensjahr! Gepostet von FC Rot-Weiß Erfurt e.V. am Montag, 21. Oktober 2019

10.55 Uhr: THC-Handballerinnen ziehen in die dritte Runde des EHF-Pokals ein



Mit einem 29:24 besiegelten die Damen des Thüringer HC den Einzug in die dritte Runde des EHF-Pokals. "Auswärts mit fünf Toren zu gewinnen, da kann man zufrieden sein", sagte Cheftrainer Herbert Müller. Das große Ziel der THC-Damen ist die Gruppenphase, die im Januar und Februar ausgetragen wird. Dafür muss der deutsche Vizemeister jedoch erst noch die dritte Runde bestehen.

THC Erfurt gegen Buxtehude: Die Handballerinnen sind nun in die dritte Runde des EHF-Pokals eingezogen. (Quelle: imago images)



Montag, 9.17 Uhr: Herzlich willkommen zurück!

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Erfurt. Hier informieren wir Sie auch in dieser Woche über alles, was im Lokalsport in und um Erfurt wichtig ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!