Rot-Weiß Erfurt geht bei Union Fürstenwalde baden

28.10.2019, 18:03 Uhr | t-online.de , vss

Egal, ob Rot-Weiß, 1. FFV, Black Dragons, Schwarz-Weiß oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Erfurt.

Wie erwartet fand mit dem Gast aus Hohen Neuendorf eine Partie auf Augenhöhe statt. Der 1. FFV Erfurt war dem Gegner zum Beginn des Spiels chancenlos ausgesetzt, doch nach der 25. Spielminute änderte sich das und die Erfurter übernahmen die Oberhand. Auch nach der Halbzeit fiel jedoch immer noch kein Tor, Erfurt und Hohen Neuendorf lieferten eine ausgeglichene Partie. Nach 90 Minuten wurde schließlich abgepfiffen und die Mannschaften gingen mit einem 0:0 auseinander.

Rot-Weiß Erfurt hat im Auswärtsspiel bei Union Fürstenwalde eine herbe Niederlage hinnehmen müssen. Letzten Endes verloren die Thüringer Hauptstädter vorrangig aufgrund eines desaströsen Auftritts vor dem Pausenpfiff mit 0:3 (0:3) und fallen dadurch zunächst auf Rang elf der Regionalliga Nordost zurück. Alles Weitere dazu bei den Kollegen vom MDR.

Beim 7:3 gegen die Bulls aus Halle (Saale) sind zwei Spieler besonders positiv aufgefallen. Ganze vorne mit dabei ist Milan Kostourek. Beim Spiel gegen Halle erzielte er gleich vier Treffer. Doch auch Sean Fischer spielte mit herausragender Leistung. Er holte sechs Scorepunkte ein.

Nach einer erneuten 5:1-Niederlage am Freitag in Hamburg spürte man schon Verzweiflung und Wut. Nicht nur in der Mannschaft, auch die Reaktionen der Fans ließen den Unmut über den Saisonstart offenbaren. Doch am Sonntag sah dann alles anders aus: Beim Spiel gegen die Halle Saale Bulls gewannen die Black Dragons mit einem 7:3.

Herzlich willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus Erfurt.