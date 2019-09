LIVEDie Sport-Woche im Live-Blog

Mainz-Vorstand will Fans noch enger an Verein binden

30.09.2019, 10:06 Uhr | t-online.de

Fans des FSV Mainz 05 beim Spiel gegen Wolfsburg: Der 05-Vorstand will die Fans noch enger an den Verein binden. (Quelle: J. Hübner/imago images)

Der Sport in Mainz ist extrem vielfältig: Neben dem FSV Mainz 05 gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Der FSV Mainz 05 sieht sich auch in seiner elften aufeinanderfolgenden Spielzeit in der Fußball-Bundesliga noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. "Wirtschaftlich möchten wir unter die Top-15-Vereine Deutschlands kommen - uns ist bewusst, dass wir da noch viel zu tun haben", sagte Präsident und Vorstandschef Stefan Hofmann dem "Kicker". Mit Blick auf die Zukunft fügte Hofmann an: "Mainz 05 soll überregional deutlich mehr wahrgenommen werden."

Die Rheinhessen spielen zwar beständig in der Bundesliga, hatten zuletzt aber einen Rückgang bei den Zuschauern zu verzeichnen. "Einer der zentralen Punkte unserer Arbeit der nächsten zehn Jahre ist und bleibt der Ausbau unserer Fanbasis", sagte Hofmann. Es gelte, die Fans "noch enger an den Verein zu binden".

Das gab es noch nie in der Bundesliga: FSV Mainz 05-Trainer Sandro Schwarz ist am Samstag bei der Niederlage seines Teams gegen Wolfsburg als erster Coach überhaupt mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.



Der 40-Jährige war in der Schlussphase der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg offensichtlich aus Verärgerung über eine Freistoß-Entscheidung aus seiner Coaching-Zone aufs Spielfeld gestürmt und bekam wenig später von Schiedsrichter Felix Brych die Gelb-Rote Karte gezeigt. "Auf dem Feld war es ja eher kein Gespräch. Ich weiß nicht mehr, was ich in dem Moment gesagt habe. Beleidigt habe ich ihn aber definitiv nicht", sagte Schwarz.

Mainz 05-Trainer Sandro Schwarz: Am Samstag verlor der FSV Mainz 05 gegen Wolfsburg und der Coach sah Gelb-Rot. (Quelle: René Weiß/Eibner/imago images)



Guten Morgen und Herzlich Willkommen in unserem neuen Live-Blog zum Sportgeschehen in und um Mainz! Ab sofort finden Sie hier die ganze Woche die wichtigsten Meldungen rund um das lokale Sportgeschehen in der Stadt, garniert mit kleinen Anekdoten und Seitenblicken auf die unterhaltsamen Facetten des Sports. Wenn Sie Anregungen oder Kritik für uns haben, lassen Sie gerne einen Kommentar unter dem Artikel da.