Mainzer Zehnkämpfer Niklas Kaul startet bei Leichtathletik-WM

02.10.2019, 10:11 Uhr | t-online.de

Der Sport in Mainz ist extrem vielfältig: Neben dem FSV Mainz 05 gibt es auch viele andere kleinere Sportvereine – auch abseits des Fußballs. In unserem neuen Live-Blog finden Sie darum ab sofort alle wichtigen Informationen rund um das Thema Sport in der Region.

Heute werden wir dem Mainzer Niklas Kaul die Daumen drücken. Der Zehnkämpfer startet am Nachmittag bei der Leichtathletik-WM in Doha. Kai Kazmirek tritt ebenfalls an. "Kai und Niklas sind gut drauf. Unsere beiden sind Richtung Bronzeplatz unterwegs", sagt Frank Busemann, Olympia-Zweiter von Atlanta 1996 und ARD-Experte, vor dem heutigen Auftakt.

16.05 Uhr: Mainz 05 vom DFB zu Rekordstrafe verurteilt



Das DFB-Sportgericht hat die Mainzer wegen des unsportlichen Verhaltens einiger Anhänger im Pokalspiel beim 1. FC Kaiserslautern mit einer Geldstrafe in Höhe von 166.000 Euro belegt. Das ist die höchste Summe, die ein Bundesliga-Klub bislang für Verfehlungen seiner Fans berappen musste. Die bislang höchste Strafe betrug 150.000 Euro, die der Hamburger SV in der vergangenen Saison wegen Ausschreitungen beim Derby gegen St. Pauli zahlen musste.



Die Mainzer können jetzt 55.000 Euro für sicherheitstechnische und infrastrukturelle Maßnahmen verwenden. Dadurch kann sich die an den DFB zu zahlende Strafe auf 111.000 Euro reduzieren. Für die Fans, die die Strafe verursacht haben, könnte das Ganze ebenfalls teuer werden: Der Verein will sich das Geld von ihnen wiederholen. Gegen das Urteil kann innerhalb von 24 Stunden Einspruch eingelegt werden. Das haben die Rheinhessen eben auf ihrer Website mitgeteilt.

Alles weitere zur Rekordstrafe für die Mainzer finden Sie hier.

Mainzer Chaoten zünden Bengalos: Beim DFB-Pokalspiel gegen Kaiserslautern wurde jede Menge Pyrotechnik im Gästeblock gezündet. (Quelle: Thomas Frey/imago images)



15.15 Uhr: Wo Sandro Schwarz das Spiel verfolgen wird



Das gab es in der Bundesliga noch nie: Mainz 05-Trainer Sandro Schwarz hat am vergangenen Wochenende wie berichtet als erster Coach Gelb-Rot gesehen. Er darf deswegen beim Spiel am Samstag seines Teams gegen den SC Paderborn nicht auf der Trainerbank sitzen und keinerlei Kontakt zu seiner Mannschaft haben. Auf die Frage der SWR-Kollegen, wo er denn die Partie verfolgen werde, sagte Schwarz jetzt: "In Ruhe. Ich werde jetzt nicht direkt im Stadion sitzen, sondern mir in Ruhe das Spiel anschauen und dort meine Eindrücke mir verschaffen."

Sandro Schwarz ruft beim Spiel Mainz gegen Wolfsburg: Das nächste Spiel seiner Mannschaft muss er am Bildschirm verfolgen. (Quelle: osnapix/imago images)



12.52 Uhr: Mainz 05 startet in die neue Trainingswoche



Jetzt muss endlich ein Sieg her: Am Samstag hat der FSV Mainz 05 gegen den Tabellenletzten SC Paderborn die Chance dazu – und ist eigentlich zum Siege verdammt. Heute ist die Mannschaft in die neue Trainingswoche gestartet. Hier gibt es die ersten Impressionen:



Vorbereitung auf Paderborn läuft! ✊ #Mainz05 ist in die Trainingswoche vor dem Auswärtsspiel beim @SCPaderborn07 gestartet ✅ pic.twitter.com/Im254IzizL — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) October 1, 2019

Übrigens: Wie der Verein auf Twitter mitteilt, gibt es noch Karten für das Auswärtsspiel. Wer die Mainzer unterstützen will, bekommt die Tickets im Vorverkauf bis heute Abend 19 Uhr oder an den Gästekassen in Paderborn am Samstag ab 14 Uhr.

10.31 Uhr: Wer trägt die Kosten für Hochrisikospiele?



Wenn Fußball-Partien als Hochrisikospiele eingestuft werden, ist das meist nicht gerade billig. Doch wer zahlt die hohen Kosten für die Polizeieinsätze? Nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Innenministers Roger Lewentz (SPD) und dessen Bremer Kollegen steht fest, wer die Rechnung nicht berappen soll: die Steuerzahler. Darum wollen sie die Vereine an den Kosten beteiligen. Zumindest steht das in einem Vorschlag, den die beiden der Innenministerkonferenz im Dezember präsentieren wollen.

Setzen sie sich mit dieser Idee durch, könnte das auch für die 05er teuer werden: Laut dem Innenministerium geht es bei den Mainzer Hochrisikospielen um eine Kostenbeteiligung von etwa 250.000 bis 400.000 Euro pro Saison. In der Saison 2018/19 hatte es ein Hochrisikospiel gegen Frankfurt gegeben, 2017/18 zwei gegen Frankfurt und Köln.

16.58 Uhr: Harald Strutz soll Ehrenpräsident bei Mainz 05 werden

Am 21. Oktober steigt die Mitgliederversammlung des FSV Mainz 05. Der Verein will das zum Anlass nehmen, um einige verdiente Mitglieder zu ehren. Unter anderem soll der ehemalige Mainzer Präsident Harald Strutz zum Ehrenpräsidenten ernannt werden, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Auch Christian Heidel soll demnach ausgezeichnet werden: Er wird zusammen mit einigen anderen verdienten Mainzern zum Ehrenmitglied ernannt. Mehr Infos gibt es in diesem Artikel.

Harald Strutz im Mainzer Stadion: Der Ex-Präsident soll zum Ehrenpräsidenten ernannt werden. (Quelle: Hartenfelser/imago images)



12.26 Uhr: Beim 05-Nachwuchs läuft es besser



Während es beim Bundesligisten nicht so rosig derzeit läuft, sieht es beim FSV Mainz 05-Nachwuchs deutlich besser aus. Fast alle Nachwuchsteams konnten am Wochenende punkten. Zum Beispiel gewann die U14 mit 6:0 gegen die TSG Kaiserlautern, die U15 siegte mit unglaublichen 10:0 gegen Spvgg Eintracht Glas Chemie Wirges und die U13 belegte den ersten Platz beim Turnier in Königstern. Da können sich die "Großen" vielleicht noch etwas abschauen.

ℹ️ Auf einen Blick: Die Ergebnisse vom Wochenende. Gepostet von Mainz 05 Nachwuchs am Montag, 30. September 2019

11.32: Gelungener Auftakt für ASV Mainz



Glückwunsch an die Ringer vom ASV Mainz 88! Sie starten mit einem Sieg beim SC Siegfried Kleinostheim (17:9) in die neue Bundesliga-Saison.

10.02 Uhr: Vorstand: "Mainz 05 soll überregional mehr wahrgenommen werden"



Der FSV Mainz 05 sieht sich auch in seiner elften aufeinanderfolgenden Spielzeit in der Fußball-Bundesliga noch lange nicht am Ende seiner Entwicklung angekommen. "Wirtschaftlich möchten wir unter die Top-15-Vereine Deutschlands kommen - uns ist bewusst, dass wir da noch viel zu tun haben", sagte Präsident und Vorstandschef Stefan Hofmann dem "Kicker". Mit Blick auf die Zukunft fügte Hofmann an: "Mainz 05 soll überregional deutlich mehr wahrgenommen werden."

Die Rheinhessen spielen zwar beständig in der Bundesliga, hatten zuletzt aber einen Rückgang bei den Zuschauern zu verzeichnen. "Einer der zentralen Punkte unserer Arbeit der nächsten zehn Jahre ist und bleibt der Ausbau unserer Fanbasis", sagte Hofmann. Es gelte, die Fans "noch enger an den Verein zu binden".

9.39 Uhr: Schwarz bekommt Gelb-Rot

Das gab es noch nie in der Bundesliga: FSV Mainz 05-Trainer Sandro Schwarz ist am Samstag bei der Niederlage seines Teams gegen Wolfsburg als erster Coach überhaupt mit Gelb-Rot vom Platz geflogen.



Der 40-Jährige war in der Schlussphase der 0:1-Niederlage gegen den VfL Wolfsburg offensichtlich aus Verärgerung über eine Freistoß-Entscheidung aus seiner Coaching-Zone aufs Spielfeld gestürmt und bekam wenig später von Schiedsrichter Felix Brych die Gelb-Rote Karte gezeigt. "Auf dem Feld war es ja eher kein Gespräch. Ich weiß nicht mehr, was ich in dem Moment gesagt habe. Beleidigt habe ich ihn aber definitiv nicht", sagte Schwarz.

Mainz 05-Trainer Sandro Schwarz: Am Samstag verlor der FSV Mainz 05 gegen Wolfsburg und der Coach sah Gelb-Rot. (Quelle: René Weiß/Eibner/imago images)



9.00 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu unserem neuen Sport-Live-Blog!

Guten Morgen und Herzlich Willkommen in unserem neuen Live-Blog zum Sportgeschehen in und um Mainz! Ab sofort finden Sie hier die ganze Woche die wichtigsten Meldungen rund um das lokale Sportgeschehen in der Stadt, garniert mit kleinen Anekdoten und Seitenblicken auf die unterhaltsamen Facetten des Sports.