LIVELive-Blog zur Fastnacht in Mainz

Rosenmontagszug startet pünktlich um 11.11 Uhr

Ein Clown feiert mit dem Publikum unter Regenschirmen bei einem Regenschauer auf dem Rosenmontagszug: Hunderttausende werden am Montag in Mainz erwartet. (Quelle: Andreas Arnold/Archiv/dpa)

Der Rosenmontagsumzug in Mainz lockt jedes Jahr Hunderttausende Menschen auf die Straßen. In diesem Jahr richten sich die Blicke vor allem auch gen Himmel – denn die große Frage ist, ob das Wetter hält.

Seite neu laden

11.11 Uhr: Der Rosenmontagszug startet!

Es ist 11.11 Uhr! Mit Blasmusik, Luftschlangen und unter vielstimmigen Helau-Rufen ist der Mainzer Rosenmontagszug so eben gestartet. Hans-Jörg Langenbach von der Zugleitung des Mainzer Carneval-Vereins (MCV) gab den Start frei.

"Wir zählen runter von Elf!"



Der Mainzer Rosenmontagszug ist eröffnet. #Rosenmontag #Mainz #Meenz



Wir sind den ganzen Tag für Euch live vor Ort: https://t.co/1GdFQ6VozR pic.twitter.com/3sl32dBIUk — Allgemeine Zeitung (@aznachrichten) February 24, 2020

Der Rosenmontagszug setzt sich pünktlich mit 138 Zugnummern in Bewegung, darunter befinden sich Musikgruppen mit 2.139 Musikern. Den Anfang macht die Mainzer Ritter-Gilde, den Schluss markiert die Zugente, die jetzt erstmals klimafreundlich mit Elektromotor ausgestattet ist. Dazwischen bringen elf Motivwagen ihre satirischen Kommentare zum Mainzer Geschehen ebenso auf die sieben Kilometer lange Strecke wie zur Innen- und Weltpolitik.

10.45 Uhr: Lkw-Fahrverbot in der Innenstadt

Zum Rosenmontagszug gilt seit heute Morgen 8 Uhr bis 19 Uhr im Mainzer Stadtgebiet ein Lkw-Fahrverbot. Die Zone wird unter anderem begrenzt von der Holstraße, Göttelmannstraße, Am Römerlager, Mombacher Straße, Rheingauwall und Zwerchallee. "Die aufgeführten Straßen sind selbst nicht vom Fahrverbot betroffen", heißt es von der Stadt.

10.05 Uhr: Mainz 05 trotz Abstiegsnot beim Umzug

Vier Gegentore, nur zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz – aber ein Rosenmontagsumzug ohne den FSV Mainz 05? Das kam für Achim Beierlorzer nicht infrage. "Das gehört zu unserem Verein dazu. Mainz 05 ist ein Karnevalsverein", sagte der Trainer nach der 0:4-Pleite beim VfL Wolfsburg, bei dem die Rheinhessen einen herben Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt erlitten.

Sportvorstand Rouven Schröder betonte, es sei wichtig, sich zu stellen und Fastnacht zu feiern, "auch wenn es sich jetzt ganz komisch anfühlt, wenn du 0:4 verlierst." Mittelfeldspieler Danny Latza ging es ähnlich, dennoch wollen er und die Mannschaft den jecken Fans mit ihrer Teilnahme zumindest "ein Lächeln ins Gesicht" zaubern.

9.17 Uhr: Mehr Polizei in Mainz

Insgesamt sind 1.700 Polizisten in Mainz im Einsatz. Dazu kommen 120 Bundespolizisten, kündigte das Innenministerium nach dem mutmaßlich rechtsextremen Anschlag in Hanau an.

Stadt, Veranstalter und Polizei arbeiten eng zusammen. "Oberste Leitlinie für die Polizei ist, dass die Friedlichen auch friedlich feiern können und dass es eine positive Wahrnehmung des Rosenmontags über die Stadt hinaus gibt", sagte der Leiter der Polizeidirektion Mainz, Alban Ragg. Die Einsatzleitung wird erstmals auch auf Bilder von Drohnen zurückgreifen können. Am Zugrund setzt der Mainzer Carneval-Verein (MCV) rund 2000 Helfer ein.

7.59 Uhr: Mehr Aktive zum Rosenmontag

Früh aufstehen heißt es für rund 9.500 aktive Teilnehmer des Rosenmontagzugs in Mainz: Vereine, Garden und Musikzüge bereiten sich dann zur Aufstellung des närrischen Umzugs in den Straßen der Neustadt vor. Auf der sieben Kilometer langen Zugstrecke sind gut 800 Aktive mehr dabei als vor einem Jahr.

7.24 Uhr: Guten Morgen, Mainz!

Hunderttausende Besucher werden heute zum Höhepunkt der Fastnacht in Mainz erwartet. Wir halten Sie hier heute den ganzen Tag über mit allen wichtigen Informationen dazu auf dem Laufenden.