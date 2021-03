Mainz

Keine landesweiten Öffnungsschritte: Außengastro möglich

19.03.2021, 19:07 Uhr | dpa

In Rheinland-Pfalz wird es wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen keine weiteren landesweiten Öffnungsschritte geben. Das teilte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag nach einer Kabinettssitzung mit. Ab diesem Montag soll die Außengastronomie in bestimmten Regionen und unter strengen Auflagen aber erlaubt werden. Dies sei ein wichtiges Signal an die Gastronomie, die seit November geschlossen ist.

Geöffnet werden kann die Außengastronomie in Städten und Landkreisen, in denen der Inzidenzwert unter 100 liegt. Dabei seien neben einem gültigen negativen Schnelltest für die Besucher unter anderem die allgemeinen Schutzmaßnahmen zu beachten, erklärte Dreyer.

Dreyer will in der kommenden Woche mit den Kommunen beraten, wie in Modellstädten und -landkreisen behutsame Öffnungen erreicht werden können, wenn der Inzidenzwert dort unter 100 liege und es ein lückenloses Test- und Kontakterfassungssystem gebe. "Aber alle Beteiligten müssen auch wissen: Es gibt eine rote Linie. Über 100 greift die Notbremse", erklärte Dreyer.