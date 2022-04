Mainz

Corona-Inzidenz in Rheinland-Pfalz sinkt leicht

23.04.2022, 12:07 Uhr | dpa

Die Sieben-Tage-Inzidenz der Corona-Neuinfektionen in Rheinland-Pfalz ist am Samstag leicht auf 862,6 gesunken. Das ist nach den Daten des Landesuntersuchungsamts etwas weniger als am Vortag mit 882,9. Vor einer Woche hatte die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen rund 900 betragen. Die Gesundheitsämter registrierten am Samstag 1365 neue Infektionen innerhalb von 24 Stunden (Stand 11.10 Uhr). Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus blieb bei 5462.

Es ist weiterhin davon auszugehen, dass die Zahlen durch Meldelücken an den Osterfeiertagen unvollständig sind und noch Nachmeldungen erfolgen. Die Hospitalisierungsinzidenz sank leicht von 6,26 auf 6,17. Die für die Belastungen im Gesundheitssystem wichtige Größe gibt die Zahl der Aufnahmen von Covid-Patienten in Krankenhäuser binnen einer Woche je 100.000 Einwohner an.

Die Zahl der Menschen mit einer Corona-Infektion auf Intensivstationen lag zuletzt bei 56. Davon mussten 13 beatmet werden. Das geht aus Zahlen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin hervor (Stand Freitag, 10.20 Uhr).