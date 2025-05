Nach Angaben der gemeinnützigen Organisation FilmLA, die die Produktion in der Region verfolgt, ist die Film- und Fernsehproduktion in Hollywoods Heimatstadt Los Angeles in den vergangenen zehn Jahren um fast 40 Prozent zurückgegangen.

Ein Sprecher aus Newsoms Büro erwiderte am Sonntag lediglich: "Es sieht so aus, als ob in Washington, D.C., wieder Tag der Ablenkung ist." Newsom und Trump waren in den vergangenen Monaten mehrfach aneinandergeraten.

China kündigte Quote für US-Filme an

Seit seiner Rückkehr ins Weiße Haus im Januar hat Trump Zölle gegen Länder in aller Welt verhängt. Er argumentiert, die Zölle würden die US-Hersteller stärken und Arbeitsplätze schützen – doch die Weltwirtschaft wurde dadurch ins Chaos gestürzt. Es wird erwartet, dass die Preise für Waren in aller Welt steigen werden. Besonders betroffen davon ist China.