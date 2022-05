Geldautomatensprengung in Münster: Täter flüchtig

Nach einer Geldautomatensprengung in dem Vorraum einer Tankstelle in M├╝nster sind die T├Ąter fl├╝chtig. Bei der Sprengung im Stadtteil Roxel in der Nacht auf Mittwoch wurde niemand verletzt, wie die Polizei mitteilte. Wie viele T├Ąter an der Sprengung beteiligt waren, konnten die Beamten zun├Ąchst nicht sagen. Durch Videoaufnahmen von der Tankstelle habe die Polizei das Fluchtfahrzeug identifizieren k├Ânnen, welches noch in der Nacht mit einem Teil der Beute an einer Autobahnbr├╝cke der Autobahn 1 bei Ascheberg (Kreis Coesfeld) gefunden wurde. Die Ermittlungen dauern an.