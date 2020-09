Zum ersten Mal in der Geschichte

Spielwarenmesse 2021 wird verschoben

29.09.2020, 15:57 Uhr | t-online

Das gab es noch nie: Die Spielwarenmesse in Nürnberg hat zum ersten Mal in ihrer Geschichte den Termin abgesagt. Doch ganz ausfallen soll sie im nächsten Jahr trotzdem nicht.

Bisher fand die Spielwarenmesse in Nürnberg immer am Anfang des Jahres statt. Doch nun haben die Organisatoren wegen der Corona-Krise frühzeitig den Termin abgesagt. Wie sie in einer Mitteilung bekannt gaben, soll die Messe jedoch nicht komplett ausfallen – sondern zum ersten Mal in ihrer Geschichte im Sommer stattfinden.

Grund für die Absage seien die steigenden Infektionszahlen und die Reisebeschränkungen, wie die Spielwarenmesse mitteilte. Der Beschluss sei demnach bereits in der Aufsichtsratssitzung am 24. September gefasst worden. Ein konkreter neuer Termin steht noch nicht fest. Die Spielwarenmesse eG sei mit der NürnbergMesse derzeit in Gesprächen, heißt es.