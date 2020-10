Fertigstellung bis 2028

Neues ICE-Werk in Nürnberg – der Wald muss weichen

05.10.2020, 15:37 Uhr | dpa

In Nürnberg soll ein neues ICE-Werk der Deutschen Bahn entstehen. Laut Bahn soll der Betrieb CO2-neutral sein. Zuvor müssen jedoch Dutzende Hektar Wald gerodet werden.

Die Deutsche Bahn baut für 400 Millionen Euro ein neues ICE-Instandhaltungswerk in Nürnberg. Das Werk soll ab 2028 den Betrieb aufnehmen. Dort sollen dann 450 Bahn-Techniker arbeiten und bis zu 25 ICE-Züge am Tag fit gemacht werden. Die Genehmigungsverfahren dazu laufen nun, teilte die Deutsche Bahn am Montag mit.

Favorisiert werde ein Standort nahe der ICE-Gleise im Nürnberger Stadtteil Fischbach. Dort müssten bis zu 40 Hektar Wald gerodet werden. Die bayerische Staatsregierung will als Ausgleich der Bahn 300 Hektar Wirtschaftswald zur Verfügung stellen, die dann zu Naturwald umgewidmet werden könnten, wie Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) sagte.

"Die Stadt Nürnberg wird eng mit der Bahn während des Planungsprozesses zusammenarbeiten", sagte Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König. "Dabei wird die Stadt immer wieder auch die Interessen der Nürnbergerinnen und Nürnberger ins Zentrum rücken."