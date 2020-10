Rechnung für Reinigung

Polizeiwagen-Pinkler aus Internetvideo identifiziert

07.10.2020, 19:10 Uhr | dpa

In Nürnberg hat ein Mann auf ein Polizeiauto gepinkelt, ein Video davon kursierte im Netz. Jetzt wurde der mutmaßliche Pinkler identifiziert – er muss zahlen.

Nachdem ein Mann beim Pinkeln auf einen Streifenwagen in Nürnberg gefilmt worden war, hat die Polizei einen 20-Jährigen als mutmaßlichen Verantwortlichen ausgemacht. Das Video habe sich schnell in diversen sozialen Medien verbreitet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Das wurde dem jungen Mann jetzt zum Verhängnis: Mithilfe der Aufnahme vom vergangenen Donnerstag konnte er identifiziert werden.

Laut Polizei zeigt sie den jungen Mann, wie er sich auf dem Kotflügel abstützt, seine Hose öffnet und auf das in der Innenstadt geparkte Auto uriniert. Als er seine Blase entleert hatte, sei er weiterspaziert, als sei nichts gewesen. Die Rechnung für die Reinigung des Streifenwagens muss der 20-Jährige selbst zahlen.