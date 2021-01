Verkauf geht schief

Jungs stellen geklautes Bike ins Netz – Besitzer meldet sich

14.01.2021, 11:57 Uhr | t-online

In Nürnberg haben Jugendliche ein Fahrrad auf Facebook zum Verkauf angeboten. Ein Käufer meldete sich darauf bei ihnen – es war der rechtmäßige Besitzer des mutmaßlich gestohlenen Mountainbikes.

Schreck für einen 43-jährigen Nürnberger: Am Mittwochvormittag ist sein Marken-Mountainbike, das er an einem Fahrradständer in der Adlerstraße abgestellt hatte, verschwunden. Der Mann meldete daraufhin den Diebstahl seines "Cube"-Bikes bei der Polizei, heißt es laut Polizeiangaben. Doch noch am selben Abend fand er das Fahrrad wieder: Es stand auf Facebook zum Verkauf.

Daraufhin gab der 43-Jährige gegenüber dem Verkäufer an, das Fahrrad kaufen zu wollen und vereinbarte einen Treffpunkt. Gleichzeitig verständigte er die Polizei.

Drei Jugendliche zwischen 15 und 16 Jahren erschienen anschließend am Treffpunkt in der Warmbrunner Straße. Mit dabei hatten sie das mutmaßlich gestohlene Fahrrad. Als sie merkten, dass sie es mit dem Vorbesitzer des Rads zu tun hatten, machten sie sich davon.



Doch die anwesende Polizei konnte sie festnehmen. Das offensichtlich gestohlene Mountainbike wurde sichergestellt, so die Polizei. Gegen die drei Jugendlichen wird nun ermittelt.