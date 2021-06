Kontrolliert gesprengt

Nürnberger findet Handgranate im Garten

13.06.2021, 14:05 Uhr | dpa

Bei Gartenarbeiten in Nürnberg hat ein 48-Jähriger eine Granate gefunden. Der ehemalige Bundeswehr-Mitarbeiter erkannte die Gefahr sofort und alarmierte die Polizei.

Eine alte Handgranate hat ein 48-Jähriger in Mittelfranken in seinem Garten gefunden. Als er in Nürnberg seinen 40 Jahre alten Zaun abbaute, fand der Mann die Granate darunter, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Da der Mann früher bei der Bundeswehr war und wusste, wie gefährlich eine Granate sein kann, rief er sofort die Polizei. Spezialisten konnten die Handgranate am Freitag bergen und sie außerhalb der Stadt kontrolliert sprengen. Ob die Granate ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg war, konnte die Polizei nicht bestätigen.