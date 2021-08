Fahrer wollte flüchten

Zoll entdeckt 150 Kilo Marihuana auf Laster

18.08.2021, 12:41 Uhr | t-online

In Nürnberg wollte ein Lkw-Fahrer einer Zollkontrolle entkommen – weil er 150 Kilogramm Marihuana auf seiner Ladefläche hatte. Nun sitzt er in U-Haft.

Das Hauptzollamt Nürnberg hat 150 Kilogramm Marihuana sichergestellt, das auf einem Lastwagen zwischen Trockenfrüchten versteckt war. Wie der Zoll am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits Ende Juli.

Ein aus Südeuropa kommender Lkw wurde damals demnach von Beamten auf der A3 bei Nürnberg-Mögeldorf zur Kontrolle ausgewählt. Der Fahrer habe allerdings versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Der Zoll habe dreimal versucht, den Fahrer zu stoppen, bis er endlich anhielt, heißt es in der Mitteilung.

In Kunststoff verpacktes Marihuana in einem Sack: Der 26-jährige Lieferant des Lkws sitzt in Untersuchungshaft. (Quelle: Hauptzollamt Nürnberg/dpa)



Der Lkw wurde schließlich auf dem Gelände des Flughafens mit Rauschgiftspürhunden und einer Röntgenanlage für Fahrzeuge kontrolliert. Zwischen 17 Tonnen Trockenfrüchten kamen 150 Kilogramm Marihuana in Säcken verpackt zum Vorschein.

Gegen den 26-jährigen Fahrer wurde laut der Mitteilung ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er befindet sich in Untersuchungshaft.