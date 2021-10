Nürnberg

Drei Scorerpunkte: Eisbär Wissmann ein "Quäntchen Glück"

08.10.2021, 10:33 Uhr | dpa

Nürnberg (dpa/bb) – Auch nach den drei Scorerpunkten beim 6:2 der Eisbären Berlin gegen die Nürnberg Ice Tigers blieb Verteidiger Kai Wissmann bescheiden. Ein Tor und zwei Vorlagen verbuchte der 24-Jährige und damit einen erstaunlich großen Offensiv-Anteil am Auswärtssieg. Schließlich war der 24 Jahre alte Abwehrspezialist bei seinen bislang 284 Einsätzen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zuvor eher selten im Angriff aufgefallen.

"Ob ich im Endeffekt ein Tor schieße oder nicht – so lange wir gewinnen, ist alles gut", sagte er am Donnerstagabend und lobte seine Teamkollegen: "Verteidigerpunkte bei fünf gegen fünf sind meistens etwas, wofür ein Quäntchen Glück gebraucht wird. Bei Schüssen von der blauen Linie kommt es meist gar nicht so sehr auf den Schuss an, sondern eher auf die Arbeit der Stürmer vor dem Tor. Die haben dort diesmal sehr gut gestanden."

Überhaupt zeigte sich Wissmann auch nach dem sechsten Sieg im sechsten Auswärtsspiel der laufenden DEL-Saison selbstkritisch: "Es war ein Spiel, in dem es hin und her ging. So wollen wir eigentlich nicht spielen", räumte er ein. "Wir wollen hinten sicher stehen und uns dann Chancen erspielen. Wenn es so offen ist, wird es eine Frage der Chancenverwertung und des Glücks."

In Nürnberg hatte der deutsche Meister in den entscheidenden Momenten das nötige Glück. Wissmann hofft nun, dass den Berlinern am Sonntag gegen die Kölner Haie (14.00 Uhr/Magentasport) endlich auch der erste Heimsieg in der Liga gelingt. "Wir müssen einfach weiter hart arbeiten, dann wird das Glück auch zuhause wieder irgendwann kommen", sagte er. "Aber wir wissen auch, dass wir besser spielen können und auch müssen."