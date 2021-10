Polizei im Einsatz

"Bedrohungslage" an Nürnberger Berufsschule – Festnahme

19.10.2021, 10:20 Uhr | pb, t-online

Einsatzwagen in Nürnberg (Symbolfoto): Am Dienstag wurde die Polizei wegen einer Bedrohungslage zu einer Nürnberger Berufsschule gerufen. (Quelle: Fotostand/imago images)

Polizeieinsatz in Nürnberg am Dienstag: An einer Berufsschule sind zahlreiche Einsatzkräfte wegen einer "Bedrohungslage" im Einsatz. Offenbar hatte ein Schüler Drohungen ausgesprochen.

In Nürnberg warnt die Polizei an diesem Dienstagmorgen vor einer aktuellen Bedrohungslage. Das teilte die Polizei Nürnberg auf Twitter mit. Demnach seien derzeit zahlreiche Einsatzkräfte wegen der Lage an einer Berufsschule an der Demenstenstraße vor Ort.

Schüler sollten in ihren Klassenzimmern bleiben. Ein Polizeisprecher sagte t-online, dass man gegen 9 Uhr den Hinweis erhalten habe, dass ein junger Mann "mit Drohungen" durch die Schule gelaufen sei. Es gebe jedoch keine Hinweise auf eine Waffe oder Verletzte. Der Mann wurde festgenommen.



Die Polizei sei derzeit mit "starken Kräften" vor Ort und durchsuche das Gebäude, sagte der Sprecher weiter.