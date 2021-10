Polizei fahndet mit Hubschrauber

Mann mit Waffe überfällt Drogeriemarkt in Nürnberg

21.10.2021, 09:32 Uhr | t-online

In Nürnberg hat ein Mann mit einer Schusswaffe einen Drogeriemarkt überfallen. Kurz vor Ladenschluss betrat er den Laden und forderte das Geld aus der Kasse. Nun sucht die Polizei nach dem noch unbekannten Täter.

Fahndung in Nürnberg: Dort hat ein bisher noch unbekannter Täter am Mittwochabend eine Filiale der Drogeriemarktkette dm in der Lichtenfelser Straße im Stadtteil Boxdorf überfallen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Mann betrat demnach kurz vor Ladenschluss um 20 Uhr das Geschäft. Mit vorgehaltener Schusswaffe soll er dann von den Angestellten Bargeld aus der Kasse gefordert haben. Doch diese weigerten sich, das Geld herauszugeben. Der Mann ergriff daraufhin die Flucht.

dm-Filiale in Nürnberg überfallen: Polizei sucht mit Hubschrauber nach Täter

Sofort leitete die Polizei eine großangelegte Suchaktion im Umfeld des Drogeriemarktes ein. Mehrere Streifenwagen und auch ein Hubschrauber sowie Beamte des Unterstützungskommandos (USK) der Bereitschaftspolizei suchten nach dem Flüchtigen.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas gesehen habe, sich unter 0911 2112-3333 zu melden. Zugleich rät sie wegen der mutmaßlichen Bewaffnung des Flüchtigen zur äußersten Vorsicht.