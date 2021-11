Unfall in Nürnberg

Mann läuft vor Straßenbahn und wird schwer verletzt

05.11.2021, 11:39 Uhr | MaM, t-online

Straßenbahn in Nürnberg (Archivbild): Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Quelle: Jürgen Ritter/imago images)

Ohne sich umzusehen, lief er über das Gleis: Ein 36-jähriger Mann ist in Nürnberg von einer Straßenbahn angefahren und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, soll er daran nicht unschuldig gewesen sein.

In Nürnberg ist am Donnerstagabend ein Mann vor die Straßenbahn gelaufen und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war der 36-Jährige in der Erlanger Straße zunächst auf die Fahrbahn und dann auf die Gleise im Mittelstreifen gelaufen, ohne auf den Verkehr zu achten. Dabei soll er stark alkoholisiert gewesen sein.

Der Fahrer der herannahenden Straßenbahn habe noch versucht, den Fußgänger durch Klingeln zu warnen, habe jedoch trotz Notbremsung einen Zusammenstoß mit dem Mann nicht mehr verhindern können. Der 36-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Fahrgäste in der Straßenbahn wurden nicht verletzt.