Polizeieinsatz bei Nürnberg

Anonymer Anrufer warnte vor bewaffnetem Schüler

08.11.2021, 15:46 Uhr | MaM, t-online

An einer Schule bei Nürnberg hatte ein anonymer Anruf für einen Großeinsatz der Polizei gesorgt. Ein Schüler mit einer Waffe wurde in den Klassenräumen vermutet. Mehrere Einsatzkräfte durchkämmten das Gebäude.

An einer Schule in Oberasbach bei Nürnberg musste die Polizei am Montag mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften anrücken. Grund war laut Polizeibericht ein anonymer Anruf, der die Beamten am Mittag erreichte. Der Anrufer habe den Beamten mitgeteilt, dass sich ein namentlich unbekannter Schüler mit einer Waffe an der Schule befände.

Die Polizei habe daraufhin umgehend die Schulleitung kontaktiert und sei mit mehreren Streifenwagen und zahlreichen Einsatzkräften zur Schule gefahren. Auf Twitter ermahnte die Polizei Mittelfranken Anwohner und Passanten, das Gebiet weiträumig zu meiden.

Nürnberg: Polizei gibt Entwarnung

Die Schule wurde umstellt und die Schüler und Schülerinnen in ihren Klassen gesammelt, heißt es weiter. Anschließend hätten Beamte die Schule durchsucht. Während des Einsatzes seien die Schüler der Mittelschule in ihren Klassenräumen geblieben, die Schüler der Grundschule konnten das Gebäude zusammen mit ihren Lehrkräften gegen 13 Uhr verlassen, heißt es weiter.

Wie die Polizei mitteilt, hätten die Beamten bei ihrer Durchsuchung keine Waffe sicherstellen können. "Die Absuche des Schulgebäudes nach verdächtigen Personen und Waffen verlief ergebnislos", heißt es in dem Bericht.

"Alle Schüler haben die Schule sicher verlassen", gaben die Beamten auf Twitter Entwarnung. Kurz nach 13.30 Uhr sei der Einsatz beendet gewesen. Schüler, die Unterrichtsende haben, könnten abgeholt werden. Für alle weiteren finde der Nachmittagsunterricht planmäßig statt, teilte die Polizei auf Twitter mit.