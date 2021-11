Glühwein nur für Geimpfte und Genesene

So soll der Nürnberger Christkindlesmarkt stattfinden

15.11.2021, 15:38 Uhr | MaM, t-online

Die Corona-Fallzahlen steigen. Erste Gemeinden sagen ihre bevorstehenden Weihnachtsmärkte ab. Nicht aber Nürnberg: Der Christkindlesmarkt soll stattfinden – unter bestimmten Bedingungen.

Kann der Weihnachtsmarkt in Nürnberg stattfinden? Darüber haben am Montag der für den Christkindlesmarkt zuständige Nürnberger Wirtschaftsreferent Michael Fraas und die Leiterin des städtischen Marktamts und "Christkindlesmarkt-Chefin" Christine Beeck informiert.

Dieter Reiter, der Oberbürgermeister der Stadt München, wollte sich zunächst nicht zum Christkindlesmarkt seiner Stadt äußern, sondern sich mit der Stadt Nürnberg abstimmen. Dem hat Fraasl nun jedoch vorgegriffen. "Jede Stadt entscheidet für sich. Wir entscheiden für Nürnberg", so der Wirtschaftsreferent. Er hält schon zu Beginn der Pressekonferenz fest: "Es sind Weihnachtsmärkte in Bayern gestattet."

Der Christkindlesmarkt in Nürnberg werde demnach stattfinden. "Das ist eine Veranstaltung unter freiem Himmel", so Fraas, außerdem handele es sich um einen "klassischen Weihnachtsmarkt", so Fraas. Es gehe demnach nicht darum, sich zu betrinken. Dennoch appelliert Fraas an die Besucher: "Bitte halten Sie Abstand!"

Nürnberg: Das gilt auf dem Christkindlesmarkt

Dezentral: Der Markt soll, wie bereits zuvor geplant, dezentral stattfinden. Die Stände sollen so an mehreren Stellen im Stadtgebiet, dem Hauptmarkt, dem Lorenzer Platz, der Insel Schütt und dem Jakobsplatz, aufgebaut werden.

Der Markt soll, wie bereits zuvor geplant, dezentral stattfinden. Die Stände sollen so an mehreren Stellen im Stadtgebiet, dem Hauptmarkt, dem Lorenzer Platz, der Insel Schütt und dem Jakobsplatz, aufgebaut werden. Weniger Stände: Statt wie im Jahr 2019 160 Buden soll es dieses Jahr nur etwa Hundert Buden geben.

Statt wie im Jahr 2019 160 Buden soll es dieses Jahr nur etwa Hundert Buden geben. Corona-Maßnahmen: Außerdem gelten für den gesamten Markt die üblichen Corona-Maßnahmen, wie Abstand halten und eine Maskenpflicht.

Außerdem gelten für den gesamten Markt die üblichen Corona-Maßnahmen, wie Abstand halten und eine Maskenpflicht. 2G-Gastrozone: Zudem soll es sich um einen reinen Warenmarkt handeln. Nur Geimpfte und Genesene sollen in einer separaten 2G-Gastronomiezone Glühwein und andere Leckereien schlemmen können.

Zudem soll es sich um einen reinen Warenmarkt handeln. Nur Geimpfte und Genesene sollen in einer separaten 2G-Gastronomiezone Glühwein und andere Leckereien schlemmen können. Corona-Kontrollen : Am Tage sollen 22 Sicherheitskräfte die Einhaltung der Masken- und Abstandsregeln kontrollieren, abends 12.

: Am Tage sollen 22 Sicherheitskräfte die Einhaltung der Masken- und Abstandsregeln kontrollieren, abends 12. Digitale Formate: Digitale Beiträge sollen mit in den Christkindlesmarkt eingebunden werden. Auch die Eröffnungsfeier, bei der das neue Nürnberger Christkind, Teresa Windschall, den weltberühmten Markt eröffnet, soll per Fensehen, Hörfung und Internet übertragen werden. Sie wird am 26. November den traditionellen Prolog halten. Auch Telefonsprechstunden mit dem Christkind sind geplant.

Frasl: "Wir wissen um die Lage der Kliniken"

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Nürnberg liegt Stand Montag bei 451,4, Tags davor lag sie noch bei 403,7. Warum entscheidet sich die Stadt trotz der rasant steigenden Zahlen für ein Stattfinden des Christkindlesmarktes? "Weil wir den Menschen dieses Erlebnis bieten wollen", so Frasl. Er betont, man wisse um die Lage der Kliniken und kennen die Auswirkungen der Corona-Pandemie. "Es handelt sich jedoch wie gesagt um einen Warenmarkt, der an der frischen Luft stattfindet, mit begrenzten 2G-Gastrobereichen", so Frasl.

Man wolle so einen sicheren Aufenthalt an der frischen Luft ermöglichen und vermeiden, dass sich die Menschen vermehrt in privaten, geschlossenen Innenräumen treffen. Auch der wirtschaftliche Aspekt für die Aussteller sei ein Grund, weshalb der Markt stattfinden solle.