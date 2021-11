Unfall im Nürnberger Land

Auto kommt von Fahrbahn ab – Person tot

27.11.2021, 09:53 Uhr | dpa

Ein Auto mit zwei Menschen kam nach ersten Informationen von der Fahrbahn ab. Für eine Person kam jede Hilfe zu spät. Nun ermittelt die Polizei.

Ein Mensch ist am späten Freitagabend bei einem Autounfall in Pommelsbrunn (Landkreis Nürnberger Land) ums Leben gekommen. Wie ein Polizeisprecher am frühen Samstagmorgen sagte, kam zwischen den Gemeindeteilen Heldmannsberg und Waizenfeld ein mit zwei Personen besetztes Fahrzeug von der Fahrbahn ab.

Vermutlich sei bei dem Unfall der Beifahrer gestorben, fügte er hinzu. Zur Unfallursache sowie zu den Identitäten der Beteiligten konnte der Sprecher noch keine Angaben machen.