Tötungsdelikt bei Nürnberg

Mann verletzt Frau tödlich – Polizei sucht nach Täter

11.12.2021, 11:24 Uhr | MaM, t-online, ads

Nachdem in Fürth bei Nürnberg eine tödlich verletzte Frau gefunden wurde, sucht die Polizei weiter nach dem Tatverdächtigen – und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Im Zusammenhang mit der tödlich verletzten Frau, die am Freitag in einem Wohnhaus in Fürth bei Nürnberg gefunden wurde, soll nun eine Beschreibung dabei helfen, den Tatverdächtigen zu finden. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus und hatte am Freitag mit Hubschraubern nach dem Verantwortlichen gefahndet.

Polizeiangaben zufolge hatten Zeugen am Freitag gegen 8.45 Uhr den Notruf alarmiert, da sie die Frau in einem Wohnhaus im Fürther Gemeindeteil Burgfarrnbach gefunden hatten. Sie hatte schwere Verletzungen, die darauf hinwiesen, dass sie Opfer eines Gewaltdelikts geworden war. Wenig später starb sie im Krankenhaus.

Tötungsdelikt bei Nürnberg: Polizei sucht nach Mann mit Kapuze

In ersten Ermittlungen konnte die Polizei Hinweise auf einen etwa 1,80 Meter großen Tatverdächtigen ausmachen, der bei der Tat eine lange schwarze Jacke mit Kapuze getragen haben soll. Zwischen 8 und 9 Uhr soll der Mann über die Lehenstraße und Lagerstraße in Richtung Bahnhof gelaufen sein.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Tatverdächtigen oder etwas anderes im Zusammenhang mit der Tat beobachtet haben, sich unter 0911 2112-3333 zu melden.